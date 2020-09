Ушла из-за ссоры: в Нижнем Тагиле три дня ищут 38-летнюю женщину

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 38-летнюю Рылькову Екатерину (Молочай). Он ушла из дома 15 сентября и не вернулась. Об этом TagilCity.ru рассказали в прес-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Заявление в отдел полиции № 19 поступило от мужа пропавшей. Женщина ушла из дома на улице Попова на Тагилстрое. Супруг сообщил, что такое случается не впервые. Причиной этому служат постоянные ссоры семейной пары. Сотрудники полиции неоднократно пытались выйти на связь с самой пропавшей и с ближайшим кругом общения. По полученной информации сделаны предварительные выводы, что женщина находится у кого-то из знакомых и возвращаться домой не планирует, рассказали в пресс-службе. 31 августа в Екатеринбурге ушел из дома на прогулку и не вернулся 15-летний школьник. 16 сентября, благодаря звонку мужчины, он был найден. Нашедшему выплатили вознаграждение 250 тысяч рублей. Родители пропавшего школьника из Екатеринбурга выплатили награду за найденного сына

