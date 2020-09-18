Ушла из-за ссоры: в Нижнем Тагиле три дня ищут 38-летнюю женщину

Сотрудники полиции неоднократно пытались выйти на связь с самой пропавшей и с ближайшим кругом общения. По полученной информации сделаны предварительные выводы, что женщина находится у кого-то из знакомых и возвращаться домой не планирует, рассказали в пресс-службе.