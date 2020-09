Родители пропавшего школьника из Екатеринбурга выплатили награду за найденного сына

Житель Екатеринбурга, который нашел пропавшего 15-летнего школьника, получил 250 тысяч рублей от родителей, сообщает Е1.

По словам отца мальчика, они выплатили обещанное вознаграждение мужчине, который помог в поисках сына. Сегодня утром на телефон был совершен звонок в котором мужчина сообщал местонахождение подростка, похожего на пропавшего. Связавшись с полицией, родители выехали по указанному месту. Школьник вместе с родителями был доставлен в отделение полиции. Там они несколько часов давал объяснения. Вознаграждение в 250 тысяч рублей было вручено в присутствии полицейских. Напомним, что сегодня был найден живым пропавший 15-летний школьник Павел Бастриков. Его искали более двух недель, он пропал 31 августа. В Екатеринбурге пропавшего более двух недель назад школьника нашли живым

