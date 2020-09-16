Родители пропавшего школьника из Екатеринбурга выплатили награду за найденного сына

Родители пропавшего школьника из Екатеринбурга выплатили награду за найденного сына

Сегодня, 18:56ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга, который нашел пропавшего 15-летнего школьника, получил 250 тысяч рублей от родителей, сообщает Е1.

По словам отца мальчика, они выплатили обещанное вознаграждение мужчине, который помог в поисках сына.

Сегодня утром на телефон был совершен звонок в котором мужчина сообщал местонахождение подростка, похожего на пропавшего.

Связавшись с полицией, родители выехали по указанному месту.

Школьник вместе с родителями был доставлен в отделение полиции. Там они несколько часов давал объяснения.

Вознаграждение в 250 тысяч рублей было вручено в присутствии полицейских.

Напомним, что сегодня был найден живым пропавший 15-летний школьник Павел Бастриков. Его искали более двух недель, он пропал 31 августа.

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