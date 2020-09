Воду возили издалека: в Висиме сгорел жилой дом с постройками

В Висиме сгорел частный жилой дом, сообщает ОНД и ПР города Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о возгорании поступило вечером 17 сентября. На улице 8 Марта горел частный жилой дом, площадь возгорания составила 129 квадратных метров. При пожаре сгорела кровля, были повреждены чердачные перекрытия, стены и имущество внутри дома, а также баня и надворные постройки. При тушение пожара возникли трудности с водоисточником, он находитлся за два километра от возгорания. В тушении было задействовано четыре единицы техники, девять человек личного состава, а также добровольная пожарная дружина поселка Висим. По факту возгорания ведется проверка, устанавливается причина. Напомним, что в Краснополье под Нижним Тагилом произошел крупный пожар, в результате которого три семьи с детьми остались без жилья. «Дети бежали босые и в пижамах». Под Нижним Тагилом три семьи остались без дома

