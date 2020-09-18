Воду возили издалека: в Висиме сгорел жилой дом с постройками

Сообщение о возгорании поступило вечером 17 сентября.
На улице 8 Марта горел частный жилой дом, площадь возгорания составила 129 квадратных метров.
При пожаре сгорела кровля, были повреждены чердачные перекрытия, стены и имущество внутри дома, а также баня и надворные постройки.
При тушение пожара возникли трудности с водоисточником, он находитлся за два километра от возгорания.
В тушении было задействовано четыре единицы техники, девять человек личного состава, а также добровольная пожарная дружина поселка Висим.
По факту возгорания ведется проверка, устанавливается причина.
Напомним, что в Краснополье под Нижним Тагилом произошел крупный пожар, в результате которого три семьи с детьми остались без жилья.