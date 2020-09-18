Воду возили издалека: в Висиме сгорел жилой дом с постройками

Воду возили издалека: в Висиме сгорел жилой дом с постройками

Сегодня, 12:22ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Висиме сгорел частный жилой дом, сообщает ОНД и ПР города Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о возгорании поступило вечером 17 сентября.

На улице 8 Марта горел частный жилой дом, площадь возгорания составила 129 квадратных метров.

При пожаре сгорела кровля, были повреждены чердачные перекрытия, стены и имущество внутри дома, а также баня и надворные постройки.

При тушение пожара возникли трудности с водоисточником, он находитлся за два километра от возгорания.

В тушении было задействовано четыре единицы техники, девять человек личного состава, а также добровольная пожарная дружина поселка Висим.

По факту возгорания ведется проверка, устанавливается причина.

Напомним, что в Краснополье под Нижним Тагилом произошел крупный пожар, в результате которого три семьи с детьми остались без жилья.

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