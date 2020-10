Спасателями уральского поисково-спасательного отряда МЧС России был найден пропавший накануне на Конжаковском Камне Руслан Алиев, сообщает ГУ МЧС России но Свердловской области.

Он жив и может самостоятельно ходить. Спасатели доставили его до временно развернутого в горах лагеря. После этого на автомобиле УАЗ турист будет доставлен спасателями к подножию горы и передан медикам,подчеркнули в пресс-службе. Напомним, режиссер вместе с остальными туристами находился на Конжаковском камне, однако во время спуска, в связи со снегопадом, отстал от группы и сбился с маршрута. Уральский режиссер и боксер Руслан Алиев пропал в горах Свердловской области

