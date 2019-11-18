Московский суд лишил прав депутата Герасименко после ДТП с мотоциклом

Суд признал Герасименко виновным в ДТП, которое повлекло вред здоровью потерпевшего средней тяжести. Депутат будет лишен права управлять автомобилем на 1,5 года.

Сам Герасименко не смог присутствовать на заседании из-за проблем со здоровьем. Адвокат депутата заявила, что он будет обжаловать решение суда.