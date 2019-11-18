Московский суд лишил прав депутата Герасименко после ДТП с мотоциклом
Сегодня, 19:55ПроисшествияФото: Официальный сайт Госдумы
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В Москве суд лишил водительских прав депутата Госдумы от «Единой России» Николая Герасименко за ДТП, в котором пострадал мотоциклист, пишет ТАСС.
Суд признал Герасименко виновным в ДТП, которое повлекло вред здоровью потерпевшего средней тяжести. Депутат будет лишен права управлять автомобилем на 1,5 года.
Сам Герасименко не смог присутствовать на заседании из-за проблем со здоровьем. Адвокат депутата заявила, что он будет обжаловать решение суда.
ДТП, в котором пострадал мотоциклист, произошло в июне 2019 года. В октябре дума сняла с Герасименко неприкосновенность для рассмотрения дел в суде.
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