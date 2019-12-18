Пенсионерке из Екатеринбурга 15-минутный массаж обошелся в 50 тысяч рублей

Женщина подписала договор на оказание «медицинских» услуг, но не прочитала его. Оказалось, что на нее оформили кредит.

Моя мама — человек советской закалки, она не может просто положить трубку, сразу вступает в диалог со всеми, кто звонит. Хочет быть вежливой. Как выяснилось, ее окучивали уже полгода, постоянно названивали. В итоге все-таки заманили на некий «демонстрационный массаж», рассказывает Нина, дочь 73-летней женщины.

После проведения процедуры пенсионерку попросили подписать договор на прохождение полного курса, но никаких денег при этом не просили. Женщина поставила свои подписи, но на последующие приемы не ходила по состоянию здоровья.

Спустя месяц с пенсионеркой связался банк с напоминанием об оплате. Оказалось, что женщина получила кредит в 50 тысяч рублей на два года. Она сразу обратилась в организацию, где был заключен договор, но ей объяснили, что аннулирование возможно только с согласия сторон.

При этом услуги-то не были указаны совсем, она заплатила 50 тысяч за 15 минут. Когда мы пришли к ним в офис, я увидела, что там очень много пенсионеров, которых, видимо, так же обманывают. А офис у них весь в золоте — в стиле Симановского, говорит Нина.