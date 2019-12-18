В Свердловской области под колесами поезда погибла 16-летняя студентка

По факту смерти девушки организована доследственная проверка. Отмечается, что девушка проживала в благополучной семье. Помимо нее родители воспитывают еще троих детей.

Как рассказали местные жители, трагедия произошла ночью или ранним утром, когда еще не рассвело. Труп девушки обнаружил машинист другого поезда. Сообщение о происшествии в правоохранительные органы поступило в 8 утра.