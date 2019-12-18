В Свердловской области под колесами поезда погибла 16-летняя студентка
Сегодня, 13:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Возле поселка Лосиного в Свердловской области 17 декабря под колесами поезда погибла студентка колледжа, пишет портал Е1.
По факту смерти девушки организована доследственная проверка. Отмечается, что девушка проживала в благополучной семье. Помимо нее родители воспитывают еще троих детей.
Пригородным поездом сообщением Алапаевск — Екатеринбург смертельно травмирована 16-летняя девушка. Проведен осмотр места происшествия, жилища пострадавшей, опрошены сотрудники локомотивной бригады, родственники девушки,сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
Как рассказали местные жители, трагедия произошла ночью или ранним утром, когда еще не рассвело. Труп девушки обнаружил машинист другого поезда. Сообщение о происшествии в правоохранительные органы поступило в 8 утра.
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