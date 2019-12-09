Стоял на обочине: под Нижним Тагилом мужчина попал под колеса поезда

Днем, 8 декабря, на 1 пикете 361 километра перегона Нижний Тагил — Смычка поезд сбил 59-летнего мужчину, который стоял на обочине. Машинист поезда подал сигнал и резко затормозил, но избежать наезда не смог.

Вечером, 7 декабря, на станции Уктус в Екатеринбурге под колеса грузового поезда попал 40-летний мужчина, который шел около железнодорожных путей в габарите поезда.

Оба мужчины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.