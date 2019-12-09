Стоял на обочине: под Нижним Тагилом мужчина попал под колеса поезда
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: pixabay.com
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В минувшие выходные под Нижним Тагилом мужчина попал под колеса проезжавшего мимо поезда, сообщает «Джаст Медиа».
Сюжеты: Нижний Тагил
Днем, 8 декабря, на 1 пикете 361 километра перегона Нижний Тагил — Смычка поезд сбил 59-летнего мужчину, который стоял на обочине. Машинист поезда подал сигнал и резко затормозил, но избежать наезда не смог.
Вечером, 7 декабря, на станции Уктус в Екатеринбурге под колеса грузового поезда попал 40-летний мужчина, который шел около железнодорожных путей в габарите поезда.
Оба мужчины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По каждому факту следователи проводят проверку, направленную на выяснение обстоятельств и причин происшествий. По ее результатам будут приняты процессуальные решения.
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