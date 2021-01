Стали известны подробности ДТП с вылетевшим в кювет автовозом под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом водитель фуры Mercedes улетел в кювет, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось 19 января около 9.00. 51-летний водитель автовоза «Мерседес Бенц» на 114 километре трассы Екатеринбург — Серов начал совершать опережение транспортного средства. В какой-то момент он не справился с управлением и грузовик улетел в кювет. На момент ДТП водитель был трезв. Имеет стаж вождения 34 года. Правила ПДД не нарушал. Грузовик перевозил восемь автомобилей Lada Vesta из Ижевска в Нижний Тагил. В результате ДТП повреждения получили все транспортные средства. Пострадавших нет. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Отмечается, что движение на участке дороги не затруднено. По факту происшествия проводится проверка сотрудниками ГИБДД. Напомним, 6 января на Серовском тракте прицеп грузового автомобиля съехал в кювет. К месту происшествия был направлен экипаж ГИБДД, но помощь правоохранителей не понадобилась.

