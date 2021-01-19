Стали известны подробности ДТП с вылетевшим в кювет автовозом под Нижним Тагилом

Происшествие случилось 19 января около 9.00. 51-летний водитель автовоза «Мерседес Бенц» на 114 километре трассы Екатеринбург — Серов начал совершать опережение транспортного средства. В какой-то момент он не справился с управлением и грузовик улетел в кювет.