В Нижнем Тагиле полицейские поймали 46-летняю подозреваемую в торговле героином

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 46-летнюю женщину. Ее подозревают в торговле героином, сообщает пресс-служба ЛО МВД станции города.

Следственные действия в отношении неустановленного наркоторговца начались в 2019 году. в Январе и феврале были задержаны двое граждан. У одного нашли более 2,2 грамма героина, у другого 1,53 грамма. Фигурант уголовного дела появился в декабре 2020 года. На станции Нижний Тагил была задержана 46-летняя женщина при попытке продать наркотик 41-летнему тагильчанину. При ней был найден сверток с героином массой 1,8 грамма. Дома у женщины обнаружилось еще почти девять грамм наркотического средства. В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела. По статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и по статье 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление). Напомним, 18 декабря 2020 года в Качканаре задержан мужчина, вырастивший в квартире 25 кустов марихуаны и занимавшийся её продажей. Были возбуждены три уголовных дела, два по статье 228 УК РФ за сбыт наркотических средств, а третья по статье 231 УК РФ за незаконное культивирование растений. В Качканаре мужчина посадил 25 кустов марихуаны в комнате своей квартиры и был пойман

