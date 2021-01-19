В Нижнем Тагиле полицейские поймали 46-летняю подозреваемую в торговле героином

В Нижнем Тагиле полицейские поймали 46-летняю подозреваемую в торговле героином

Сегодня, 16:15ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле полицейские задержали 46-летнюю женщину. Ее подозревают в торговле героином, сообщает пресс-служба ЛО МВД станции города.

Следственные действия в отношении неустановленного наркоторговца начались в 2019 году. в Январе и феврале были задержаны двое граждан. У одного нашли более 2,2 грамма героина, у другого 1,53 грамма.

Фигурант уголовного дела появился в декабре 2020 года. На станции Нижний Тагил была задержана 46-летняя женщина при попытке продать наркотик 41-летнему тагильчанину. При ней был найден сверток с героином массой 1,8 грамма. Дома у женщины обнаружилось еще почти девять грамм наркотического средства.

В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела. По статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и по статье 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление).

Напомним, 18 декабря 2020 года в Качканаре задержан мужчина, вырастивший в квартире 25 кустов марихуаны и занимавшийся её продажей. Были возбуждены три уголовных дела, два по статье 228 УК РФ за сбыт наркотических средств, а третья по статье 231 УК РФ за незаконное культивирование растений.

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