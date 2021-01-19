В Нижнем Тагиле полицейские поймали 46-летняю подозреваемую в торговле героином

В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела. По статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и по статье 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление).