Жительница Екатеринбурга переходила пути и угодила под электричку

Инцидент произошел 18 января. Электропоезд двигался из Камышлова в областную столицу. 43-летняя женщина решила пересечь пути и не обратила внимания на двигающуюся электричку. Это заметила дежурная по станции и предупредила екатеринбурженку по громкой связи, но женщина не успела сделать шаг на переход, и поезд задел ее по касательной.