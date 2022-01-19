Жительница Екатеринбурга переходила пути и угодила под электричку

Жительница Екатеринбурга переходила пути и угодила под электричку
Жительница Екатеринбурга переходила пути и угодила под электричку
Сегодня, 19:19ПроисшествияФото: 1MI
Жительницу Екатеринбурга на станции «Хуторята» сбила электричка.

Инцидент произошел 18 января. Электропоезд двигался из Камышлова в областную столицу. 43-летняя женщина решила пересечь пути и не обратила внимания на двигающуюся электричку. Это заметила дежурная по станции и предупредила екатеринбурженку по громкой связи, но женщина не успела сделать шаг на переход, и поезд задел ее по касательной.

С несколькими переломами пострадавшая была доставлена в больницу в областном центре. В данный момент транспортная полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

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Екатеринбург
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