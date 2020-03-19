На НТМК рабочий ЧОПа лишился ноги при наезде электрокара
Сегодня, 11:08ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ «НТМК» рабочий ООО ЧОП «Интерлок-Т» 18 марта получил травму, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, сотрудник охранного предприятия следовал по территории конверторного цеха и был сбит двигающимся задним ходом электрокаром. В результате ЧП мужчина лишился ноги.
На предприятии организована прокурорская проверка. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части охраны труда.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей