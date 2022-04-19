Силовики накрыли подпольные склады с оружием в Свердловской области

Силовики накрыли подпольные склады с оружием в Свердловской области
Силовики накрыли подпольные склады с оружием в Свердловской области
Сегодня, 15:24ПроисшествияФото: 1МI
Полицейские, сотрудники конфисковали оружие, найденное в оружейных мастерских в Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областях.

Прекращена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах России, которые занимались восстановлением боевых свойств оружия в подпольных мастерских и их сбытом, сообщил центр общественных связей ФСБ.

В процессе обыска были найдены и изъяты огнестрельные оружия, автоматы, боеприпасы, взрывчатки, пистолеты-пулемёты, ручные гранаты, патроны, детонаторы.

Напомним, 31 марта 2022 года сотрудники транспортной полиции Алапаевска задержали ранее судимого мужчину, который пришёл на вокзал с целью продать патроны от огнестрельного нарезного оружия. На задержанного было заведено уголовное дело.

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