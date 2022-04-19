Силовики накрыли подпольные склады с оружием в Свердловской области

Прекращена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах России, которые занимались восстановлением боевых свойств оружия в подпольных мастерских и их сбытом, сообщил центр общественных связей ФСБ.
В процессе обыска были найдены и изъяты огнестрельные оружия, автоматы, боеприпасы, взрывчатки, пистолеты-пулемёты, ручные гранаты, патроны, детонаторы.
Напомним, 31 марта 2022 года сотрудники транспортной полиции Алапаевска задержали ранее судимого мужчину, который пришёл на вокзал с целью продать патроны от огнестрельного нарезного оружия. На задержанного было заведено уголовное дело.