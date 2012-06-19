В больнице погибла тагильчанка, госпитализированная из реабилитационного центра «Город без наркотиков»

Кололась несколько лет. Героином. А последний год - на крокодиле. Больна всем. Иммунитета - ноль. Несколько раз пыталась соскочить. А как? Наркологи руками разводят. Государственных реабилитационных центров нет. Никто не берется. Правильно, с таким букетом ее даже в тюрьму не возьмут. И привезли ее к нам. Сначала страшно смотреть было. А потом отошла. И видно, что когда-то даже красивая была. И все было хорошо. И появился шанс. Но несколько дней назад начала подниматься температура. Вызвали скорую. Долго не ехала. И температура поднялась до 39,4. Уже до скандала со скорой. Додавили авторитетом. Приехали, забрали. Отвезли в Березовск, в больницу. Там один врач. Сначала не могли поставить диагноз. Думали, инфекционный менингит. Все - на телефонах: по всем знакомым врачам, вплоть до минздрава так комментирует ситуацию Евгений Ройзман.