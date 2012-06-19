В больнице погибла тагильчанка, госпитализированная из реабилитационного центра «Город без наркотиков»
Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного комитета. Смерть 29-летней жительницы Нижнего Тагила Татьяны наступила вечером 17 июня, заявляют в ведомстве.
Сообщается, что самочувствие женщины ухудшилось еще 8 июня. В это время она находилась в женском реабилитационном центре фонда в поселке Сарапулка Березовского городского округа. Там она проходила процедуры избавления от наркозависимости. Как заявляют сотрудники фонда «Город без наркотиков», девушкаупотребляла дезоморфин, или «крокодил», крайне токсичный наркотик.
Кололась несколько лет. Героином. А последний год - на крокодиле. Больна всем. Иммунитета - ноль. Несколько раз пыталась соскочить. А как? Наркологи руками разводят. Государственных реабилитационных центров нет. Никто не берется. Правильно, с таким букетом ее даже в тюрьму не возьмут. И привезли ее к нам. Сначала страшно смотреть было. А потом отошла. И видно, что когда-то даже красивая была. И все было хорошо. И появился шанс. Но несколько дней назад начала подниматься температура. Вызвали скорую. Долго не ехала. И температура поднялась до 39,4. Уже до скандала со скорой. Додавили авторитетом. Приехали, забрали. Отвезли в Березовск, в больницу. Там один врач. Сначала не могли поставить диагноз. Думали, инфекционный менингит. Все - на телефонах: по всем знакомым врачам, вплоть до минздрава так комментирует ситуацию Евгений Ройзман.
Официальный диагноз и причина смерти девушки - острый бактериальный менингоэнцефалит (гнойный менингит). Сейчас по факту гибели человека следователи проведут проверку, в ходе которой изучат условия, в коих находилась пациентка реабилитационного центра, а также причины заболевания женщины. Также будет оцениваться своевременность и качество оказания ей медицинской помощи, а по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Об этом заявляют в Следственном отделе.
На фото - женский реабилитационный центр фонда «Город без наркотиков в Сарапулке.
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