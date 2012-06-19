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В больнице погибла тагильчанка, госпитализированная из реабилитационного центра «Город без наркотиков»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В больнице погибла тагильчанка, госпитализированная из реабилитационного центра «Город без наркотиков»

19 июня 2012, 15:17Происшествия
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