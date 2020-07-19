В коллективном саду под Нижним Тагилом дети нашли ручную противопехотную гранату
В водоеме вблизи коллективного сада под Нижним Тагилом дети во время купания нашли ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
Подростки сообщили о находке родителям, которые незамедлительно уведомили правоохранителей по телефону единого номера службы спасения.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Взрывотехники нижнетагильского ОМОН обследовали найденный предмет и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.
Находка была помещена в специальный взрывозащитный контейнер, а затем вывезена в безопасное место и уничтожена. На данный момент устанавливается, каким образом боеприпас мог оказаться в карьере.
Напомним, в марте 2020 года в Екатеринбурге на реке Патрушихе рыбак нашел в воде ручную противопехотную гранату, похожую на Ф-1. Он ее обнаружил, когда испытывал новый рыболовный магнит. Определить степень опасности предмета не представлялось возможным, так как он был покрыт толстым слоем ржавчины. Его вывезли в район деревни Большое Седельниково, где он и был уничтожен.