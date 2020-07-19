В Первоуральске мужчина устроил стрельбу из охотничьего карабина и попал в больницу

На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали стрелявшего.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по одной из версий, 41-летний мужчина таким способом отмечал День металлурга.

Он прибыл на базу отдыха на автомобиле Land Cruiser с «красивыми» номерами.

Пожалуй, это самое серьезное происшествие за минувшие сутки, связанное с празднованием Дня металлурга, хотя оно, к счастью, и закончилось без каких-либо последствий для граждан. Никто чудом не пострадал, рассказал Валерий Горелых.

Он отметил, что сыщики отрабатывают и иные версии произошедшего. Кроме того, мужчина стрелял из охотничьего карабина, который внешне похож на автомат. Он был изъят и приобщен к материалам проверки в качестве вещдока.

Также полковник Горелых рассказал, что подозреваемого доставили в местную больницу с высоким давлением. После того, как он получит медпомощь, его доставят в отдел полиции для опроса и привлечения к ответственности.