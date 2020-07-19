В Первоуральске мужчина устроил стрельбу из охотничьего карабина и попал в больницу
Накануне вечером, 18 июля, на берегу водоема около базы отдыха в Первоуральске нетрезвый мужчина устроил стрельбу в воздух из охотничьего карабина, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев происшествия.
На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали стрелявшего.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по одной из версий, 41-летний мужчина таким способом отмечал День металлурга.
Он прибыл на базу отдыха на автомобиле Land Cruiser с «красивыми» номерами.
Пожалуй, это самое серьезное происшествие за минувшие сутки, связанное с празднованием Дня металлурга, хотя оно, к счастью, и закончилось без каких-либо последствий для граждан. Никто чудом не пострадал, рассказал Валерий Горелых.
Он отметил, что сыщики отрабатывают и иные версии произошедшего. Кроме того, мужчина стрелял из охотничьего карабина, который внешне похож на автомат. Он был изъят и приобщен к материалам проверки в качестве вещдока.
Также полковник Горелых рассказал, что подозреваемого доставили в местную больницу с высоким давлением. После того, как он получит медпомощь, его доставят в отдел полиции для опроса и привлечения к ответственности.
Напомним, в конце июня на Уктусе две компании устроили между собой перестрелку на улице.