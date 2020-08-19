В Екатеринбурге будут судить лже-сотрудницу Пенсионного фонда

В это время сообщник также зашёл в квартиру. Он отвлекал пенсионера, а обвиняемая пыталась украсть деньги. Пенсионер это заметил и предпринял попытку воспрепятствовать им. Он схватился за сумку сообщника, который проволок его к выходу до самой лестницы, и потерпевший скатился по ней до второго этажа. Обвиняемая распылила пенсионеру в лицо перцовый баллончик, чтобы тот отпустил сумку.