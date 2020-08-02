В Екатеринбурге задержали подозреваемого в серийном ограблении старушек
В Екатеринбурге полицейский задержали подозреваемого в нападениях на старушек. Мужчина похищал средства и имущество пожилых людей, пробираясь к ним в квартиры, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Отмечается, что сообщения о нападениях на пенсионеров начали поступать в полицию с конца июля.
Первое произошло 29 июля. На улице Степана Разина мужчина сбил с ног женщину, когда она выходила из квартиры. Злоумышленник забрался в ее жилье и забрал золотые изделия. На следующий день подобное преступление было совершено на улице Отто Шмидта. Жертвой стала 90-летняя старушка. Добычей злоумышленника стали восемь тысяч рублей.
Оперативники отрабатывали версию о серийном грабителе и в результате установили личность нападавшего. Подозреваемого задержали на следующий день. Он признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж с незаконным проникновением в жилище). На данный момент он помещен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.