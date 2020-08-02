В Екатеринбурге задержали подозреваемого в серийном ограблении старушек

Отмечается, что сообщения о нападениях на пенсионеров начали поступать в полицию с конца июля.

Первое произошло 29 июля. На улице Степана Разина мужчина сбил с ног женщину, когда она выходила из квартиры. Злоумышленник забрался в ее жилье и забрал золотые изделия. На следующий день подобное преступление было совершено на улице Отто Шмидта. Жертвой стала 90-летняя старушка. Добычей злоумышленника стали восемь тысяч рублей.