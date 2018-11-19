2 человека погибли при столкновении иномарки и грузовика на трассе Екатеринбург-Серов
Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: E1.RU
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На трассе Екатеринбург-Серов возле Кушвы произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и 5-тонного грузовика Mitsubishi Fuso. Согласно предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением при обгоне.
18 ноября на автодороге Екатеринбург-Серов водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и при попытке обгона в лобовую столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso.
Видео
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Видео: MEGADAY X, youtube.com
От полученных травм водитель легкового автомобиля и его дочь скончались на месте, водитель грузовика не пострадал, сообщает E1.ru.
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