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2 человека погибли при столкновении иномарки и грузовика на трассе Екатеринбург-Серов
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 человека погибли при столкновении иномарки и грузовика на трассе Екатеринбург-Серов

Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: E1.RU
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