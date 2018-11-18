2 298 аварий произошли на дорогах Свердловской области с начала 2018 года
Сегодня, 21:31ТранспортФото: pxhere.com
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С января по октябрь 2018 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 298 случаев дорожно-транспортных происшествий. Более половины из них произошли по вине водителей транспортных средств.
За 10 месяцев, прошедших с начала года, на территории Среднего Урала было зафиксировано на 291 ДТП больше, чем за аналогичный период 2017 года. Число пострадавших также выросло на 321 человека.
Специалисты УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подсчитали, что в 1952 авариях, которые произошли по вине водителей, погибли 245 человек и 2 тыс. 657 были травмированы. Также в регионе произошло 276 ДТП с участием детей, в которых погибли 15 человек и 295 получили травмы, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Согласно статистике, на всей территории Российской Федерации с начала года в 136 тыс. ДТП погибли 15 тыс. человек.
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