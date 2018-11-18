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2 298 аварий произошли на дорогах Свердловской области с начала 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 298 аварий произошли на дорогах Свердловской области с начала 2018 года

Сегодня, 21:31ТранспортФото: pxhere.com
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