2 298 аварий произошли на дорогах Свердловской области с начала 2018 года

За 10 месяцев, прошедших с начала года, на территории Среднего Урала было зафиксировано на 291 ДТП больше, чем за аналогичный период 2017 года. Число пострадавших также выросло на 321 человека.

Специалисты УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подсчитали, что в 1952 авариях, которые произошли по вине водителей, погибли 245 человек и 2 тыс. 657 были травмированы. Также в регионе произошло 276 ДТП с участием детей, в которых погибли 15 человек и 295 получили травмы, сообщает «Вечерний Екатеринбург».