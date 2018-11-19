Избитая мужем женщина выпала из окна жилого дома в Екатеринбурге

18 ноября из окна 6 этажа дома на улице Красных командиров выпала женщина. Она приземлилась на козырёк подъезда, получила травмы, но осталась жива.

Прибывшая на место полиция задержала мужа пострадавшей, который, согласно предварительной информации, избивал женщину. Источник URA.ru в правоохранительных органах рассказал, что возможно пострадавшая выпала из окна в момент, когда пыталась позвать на помощь.