Избитая мужем женщина выпала из окна жилого дома в Екатеринбурге
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: pxhere.com
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18 ноября из окна 6 этажа одного из жилых домов в Екатеринбурге выпала женщина. Прибывшая на место оперативно-следственная группа задержала находящегося в квартире мужчину, который, по предварительной информации, избивал супругу. После падения женщина осталась жива и была госпитализирована.
Сюжеты: Екатеринбург
18 ноября из окна 6 этажа дома на улице Красных командиров выпала женщина. Она приземлилась на козырёк подъезда, получила травмы, но осталась жива.
Прибывшая на место полиция задержала мужа пострадавшей, который, согласно предварительной информации, избивал женщину. Источник URA.ru в правоохранительных органах рассказал, что возможно пострадавшая выпала из окна в момент, когда пыталась позвать на помощь.
В УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию о задержании мужчины и госпитализации женщины. На данный момент проводится проверка, и выясняются все причины и обстоятельства произошедшего инцидента.
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