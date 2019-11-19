Капитан спецназа ФСБ госпитализирован после избиения в московском кафе
Сегодня, 15:06ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве был избит капитан спецназа ФСБ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел 19 ноября в кафе на Пречистенской набережной. Неизвестные в ходе конфликта напали на капитана ЦСН ФСБ.
Мужчина госпитализирован в отделение нейрохирургии. По предварительным данным, у него диагностирована черепно-мозговая травма.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей