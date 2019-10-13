В Екатеринбурге четверо мигрантов попытались избить чемпиона мира по карате
Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В метро Екатеринбурга произошла потасовка между чемпионом мира по карате Денисом Кухаревым и уроженцами Таджикистана, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Драка произошла на станции метро «Чкаловская». Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина незнакомый мужчина начал выталкивать из дверей при входе в метро. Когда спортсмены сделали мужчине замечание, он начал им угрожать. После того, как кратисты спустились в метро, их встретили еще трое мужчин.
Они стали зажимать нас, двое пытались в карманы залезть. Было видно, что они умеют драться, рассказал Алексей Коковин.
Всех участников драки задержали полицейские. Как рассказал спортсмен, один из мигрантов представлялся внуком посла Таджикистана.
Спортсмены готовятся написать совместное заявление о нападении, чтобы добиться возбуждения уголовного дела. В пресс-службе УМВД рассказали, что драка произошла еще 29 сентября.
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