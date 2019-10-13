В Екатеринбурге четверо мигрантов попытались избить чемпиона мира по карате

Драка произошла на станции метро «Чкаловская». Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина незнакомый мужчина начал выталкивать из дверей при входе в метро. Когда спортсмены сделали мужчине замечание, он начал им угрожать. После того, как кратисты спустились в метро, их встретили еще трое мужчин.