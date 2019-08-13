Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Сегодня, 20:36ОбществоФото: 55.мвд.рф
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Начальника управления МВД по городу Омску Алексей Меркушов отправлен в отставку после пьяной драки в метро Москвы, сообщает Город55.
Меркушов был уволен официальным приказом за поступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Исполняющим обязанности главы городского УМВД после инцидента назначен Евгений Быков.
В июле этого года Алексей Меркушов находился в Москве, где проходил обучение Академии управления МВД России. Как сообщал Город55, правоохранитель устроил пьяную драку, когда попытался пройти через турникет без оплаты. Он нанес телесные повреждения постороннему мужчине. После инцидента Меркушова отчислили из Академии и начали в отношении него служебную проверку.
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