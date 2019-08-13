Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

В июле этого года Алексей Меркушов находился в Москве, где проходил обучение Академии управления МВД России. Как сообщал Город55, правоохранитель устроил пьяную драку, когда попытался пройти через турникет без оплаты. Он нанес телесные повреждения постороннему мужчине. После инцидента Меркушова отчислили из Академии и начали в отношении него служебную проверку.