В Екатеринбурге за взяточничество уволили двух полицейских
Сегодня, 14:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге лишились работы двое полицейских, взявших от владельца магазина вознаграждение в виде одежды и парфюмерии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Двое участковых уполномоченных ОП № 13 УМВД России по Екатеринбургу не стали привлекать владельца магазина к ответственности за продажу контрафактного товара, так как получили от него вознаграждение в виде одежды, текстильной продукции и парфюмерии.
В отношении полицейских возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Прокуратура также внесла представление в адрес начальника МВД, в результате чего полицейские были уволены.
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