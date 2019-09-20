Уральские хоккеистки устроили драку во время матча

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Верхней Пышме во время матча Женской хоккейной лиги уральские спортсменки подрались с соперницами из Санкт-Петербурга, сообщает портал Е1.
В драке принимали участие девять девушек — из екатеринбургской СКСО и петербургского «Динамо». Хоккеистки столкнулись у ворот уральской команды. Для того, чтобы прекратить стычку, потребовалась помощь двух арбитров.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: е1.ru
В матче победу со счетом 4:1 одержали хоккеистки «Динамо». При этом после матча соперницы не стали жать друг другу руки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей