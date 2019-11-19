В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Два человека погибли
Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Пензенской области
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В Пензе автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком. Два человека, находившиеся в машине, погибли на месте, сообщает ТАСС.
Провал произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на стоянке возле магазина. В МЧС рассказали, что спасатели извлекли машину с телами погибших из ямы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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