Смерть на остановке КРЗ в Нижнем Тагиле: подробности гибели пешехода

Смерть на остановке КРЗ в Нижнем Тагиле: подробности гибели пешехода
Смерть на остановке КРЗ в Нижнем Тагиле: подробности гибели пешехода
Сегодня, 11:51ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Утром на остановке КРЗ в Нижнем Тагиле погиб пешеход. Подробности несчастного случая сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Житель Нижнего Тагила попал под машину в седьмом часу утра. Произошло это в районе дома № 22А на Восточном шоссе, где расположена остановка общественного транспорта КРЗ.

Ожидавшие транспорт люди видели, как мужчина нажал на кнопку пешеходного светофора. Зеленый сигнал долго не загорался и горожанин пошел через дорогу на свой страх и риск.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В этот момент по Восточному шоссе двигался автомобиль «Шевроле Лачетти». За рулем был 60-летний водитель, он не успел среагировать и допустил наезд на человека, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Пешеход получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего уже установлена. Ему 54 года, это работник КРЗ, проработавший на предприятии четыре месяца. В этот день он торопился на смену, сообщил источник TagilСity.ru.

Водитель иномарки пояснил, что ехал на разрешающий сигнал светофора. И что применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мужчина сразу позвонил в скорую помощь и в полицию. Установлено, что в момент ДТП он не был под воздействием алкоголя и других замедляющих реакцию веществ.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Стаж управления водителя транспортных средств категории «В» - только два года. За это время его пять раз привлекали к штрафу за превышение скорости. Окончательная причина наезда будет установлена в ходе следствия.

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Нижний Тагил
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