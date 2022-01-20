Смерть на остановке КРЗ в Нижнем Тагиле: подробности гибели пешехода

Водитель иномарки пояснил, что ехал на разрешающий сигнал светофора. И что применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мужчина сразу позвонил в скорую помощь и в полицию. Установлено, что в момент ДТП он не был под воздействием алкоголя и других замедляющих реакцию веществ.