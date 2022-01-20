Смерть на остановке КРЗ в Нижнем Тагиле: подробности гибели пешехода

Житель Нижнего Тагила попал под машину в седьмом часу утра. Произошло это в районе дома № 22А на Восточном шоссе, где расположена остановка общественного транспорта КРЗ.
Ожидавшие транспорт люди видели, как мужчина нажал на кнопку пешеходного светофора. Зеленый сигнал долго не загорался и горожанин пошел через дорогу на свой страх и риск.
В этот момент по Восточному шоссе двигался автомобиль «Шевроле Лачетти». За рулем был 60-летний водитель, он не успел среагировать и допустил наезд на человека, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Пешеход получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего уже установлена. Ему 54 года, это работник КРЗ, проработавший на предприятии четыре месяца. В этот день он торопился на смену, сообщил источник TagilСity.ru.
Водитель иномарки пояснил, что ехал на разрешающий сигнал светофора. И что применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мужчина сразу позвонил в скорую помощь и в полицию. Установлено, что в момент ДТП он не был под воздействием алкоголя и других замедляющих реакцию веществ.
Стаж управления водителя транспортных средств категории «В» - только два года. За это время его пять раз привлекали к штрафу за превышение скорости. Окончательная причина наезда будет установлена в ходе следствия.