В Нижнем Тагиле 71-летняя женщина на «Матизе» въехала в ограждение
Сегодня, 12:51ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
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В 9 часов утра 20 февраля в Нижнем Тагиле 71-летняя пенсионерка за рулем Daewoo Matiz не уступила дорогу ВАЗ-2106 и въехала в ограждение, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло на перекрестки улиц Оплетина и Липовый тракт. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, данный участок является одним из наиболее аварийных.
Пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения. Удар пришёлся в правый бок Daewoo Matiz, машина влетела в ограждение дороги. У ВАЗа повреждён капот,отметили в отделе пропаганды.
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Напомним, 18 февраля в центре Нижнего Тагила в вечернее время 71-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz совершила наезд на школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Мальчик был госпитализирован с ушибами.
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