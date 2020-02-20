В Нижнем Тагиле 71-летняя женщина на «Матизе» въехала в ограждение

ДТП произошло на перекрестки улиц Оплетина и Липовый тракт. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, данный участок является одним из наиболее аварийных.

Пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения. Удар пришёлся в правый бок Daewoo Matiz, машина влетела в ограждение дороги. У ВАЗа повреждён капот,отметили в отделе пропаганды.