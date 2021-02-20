Более сотни сотрудников Среднеуральской птицефабрики остались без работы

Большинство сотрудников написали заявление об увольнении по соглашению сторон. 23 человека обратились на биржу труда в 2021 году, остальные - в 2020, пишет Е1.
Все, кто к нам обратился, получат абсолютно все услуги, которые по закону положены: переобучение, профориентацию, помощь в подборе подходящей работы,сообщил директор департамента Дмитрий Антонов.
Также Антонов отметил, что трудовые права сотрудников нарушены не были.
Напомним, директор Среднеуральской птицефабрики Максим Максимов высказался насчёт массового увольнения сотрудников на предприятии. Выяснилось, что сокращение объёмов продукции началось ещё с июля 2020 года.