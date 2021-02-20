Более сотни сотрудников Среднеуральской птицефабрики остались без работы

Более сотни сотрудников Среднеуральской птицефабрики остались без работы

Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
133 человека остались без работы из-за сокращения производства на Среднеуральской птицефабрике. Работники Среднеуральска были вынуждены обратиться на биржу труда из-за увольнения.

Большинство сотрудников написали заявление об увольнении по соглашению сторон. 23 человека обратились на биржу труда в 2021 году, остальные - в 2020, пишет Е1.

Все, кто к нам обратился, получат абсолютно все услуги, которые по закону положены: переобучение, профориентацию, помощь в подборе подходящей работы,сообщил директор департамента Дмитрий Антонов.

Также Антонов отметил, что трудовые права сотрудников нарушены не были.

Напомним, директор Среднеуральской птицефабрики Максим Максимов высказался насчёт массового увольнения сотрудников на предприятии. Выяснилось, что сокращение объёмов продукции началось ещё с июля 2020 года.

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