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В Екатеринбурге пятилетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пятилетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа

Сегодня, 21:45ПроисшествияФото: pxhere.com
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