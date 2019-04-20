В Екатеринбурге пятилетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа
Сегодня, 21:45ПроисшествияФото: pxhere.com
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С балкона седьмого этажа одной из екатеринбургских девятиэтажек выпал ребёнок в возрасте пяти лет. Мальчик остался жив и находится сейчас в реанимации, подробности инцидента устанавливают правоохранительные органы, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Происшествие произошло утром 20 апреля. Мать ребёнка приходится хозяйке квартиры знакомой и оставила сына с ней. При этом со слов соседей, в злополучной квартире проживает неблагополучная семья.
Мать была лишена прав, первый ребенок у нее умер, двоих детей у нее забрали,рассказал журналистам один из тех, кто живёт в этом же доме.
Что конкретно произошло перед выпадением малыша с балкона, предстоит установить следственным органам. Девушка, которая должна была присматривать за ребёнком, пояснила полиции, что отходила в магазин.
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