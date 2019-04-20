В Екатеринбурге пятилетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа

Происшествие произошло утром 20 апреля. Мать ребёнка приходится хозяйке квартиры знакомой и оставила сына с ней. При этом со слов соседей, в злополучной квартире проживает неблагополучная семья.

Мать была лишена прав, первый ребенок у нее умер, двоих детей у нее забрали,рассказал журналистам один из тех, кто живёт в этом же доме.