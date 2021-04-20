Детская игрушка привела к смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга

Сегодня, 20:31ПроисшествияФото: pixabay
Инцидент произошел утром 20 апреля. Несмотря на предупреждающие надписи, кто-то из посетителей бросил в вольер медведя детский мячик, который тот проглотил.
К сожалению, не все умеют правильно выражать свою любовь,цитирует ТК «ОТВ» пресс-службу зоопарка.
После того, как Умка проглотил игрушку, она застряла в желудке медведя и привела к смерти.
Напомним, 7 апреля стало известно, что для белых медведей и тигров в зоопарк Екатеринбурга планируется приобрести новые вольеры.