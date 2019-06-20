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#домахорошо
Хозяина тагильского кафе задержали при незаконной перевозке партии чая из Ташкента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Хозяина тагильского кафе задержали при незаконной перевозке партии чая из Ташкента

Сегодня, 11:08ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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