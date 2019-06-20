Хозяина тагильского кафе задержали при незаконной перевозке партии чая из Ташкента

Задержанный заявил, что чай для личного пользования, но позже признался, что собирался продавать чай в своем кафе в Нижнем Тагиле, сообщил начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин. Теперь Мужчину ждет штраф — до двукратной стоимости чая.

Если бы мужчина вез чай в обычной заводской упаковке и различных сортов, то еще можно было бы предположить, что он заядлый любитель чая. Но десять килограммов, расфасованных по пакетам, больше похожи уже на коммерческую партию. В итоге он и сам признался, что везет чай для продажи в своем кафе в Нижнем Тагиле, пояснил Дмитрий Шишкин.