Под водой из-за мощного ливня оказался Екатеринбург

Под водой из-за мощного ливня оказался Екатеринбург
Под водой из-за мощного ливня оказался Екатеринбург
Сегодня, 11:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Улицы Екатеринбурга затопило вечером 19 июня в результате сильного ливня, длящегося несколько часов. Многие машины начали тонуть, когда город ушёл по воду.

В некоторых местах, где вода поднялась слишком высоко, автомобили получили гидроудар, сообщают очевидцы для E1.RU. Людям приходится толкать свои транспортные средства, находясь по колено в воде.

Затопление зафиксировано как минимум на Уралмаше, на улице Ильича, Комсомольской, Бумана и Шефской.

Уже две машины утонули, всё, приехали, сушим весла! эмоционально рассказывает читатель E1.RU, запечатлевший затопление на улице Комсомольская.

Улица Баумана также оказалась затоплена настолько, что жители не могли разглядеть тротуар под ногами. Водителям пришлось собственноручно выталкивать свои автомобили из воды. На помощь им спешили пассажиры.

Потоп нанёс ущерб и на Шефской, где под водой оказался участок дороги под мостом. В минувшем году власти даже перекрывали эту улицу, отправляя машины в объезд.

Напомним, что во время минувшего дождя в Арамиле молния угодила в столб с электропитанием, из-за чего жители ненадолго лишились электричества.

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ливеньзатоплениемашиныиномарки
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