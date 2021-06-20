Сбитый поездом 26-летний уралец доставлен в городскую екатеринбургскую больницу

В результате 26-летний парень получил черепно-мозговую травму, после чего его доставили в городскую больницу.
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в городскую больницу Екатеринбурга, сообщает "КП Екатеринбург" со ссылкой на Уральскую транспортную. прокуратуру.
В Свердловской области после случившегося планируется проверка соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, что 18 июня на железнодорожном полотне станции под Екатеринбургом обнаружено обезглавленное тело мужчины. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.