Сбитый поездом 26-летний уралец доставлен в городскую екатеринбургскую больницу

Молодой человек пострадал в результате того, что грузовой поезд на скорости задел пострадавшего на станции Баженово неподалеку от Заречного 20 июня.

В результате 26-летний парень получил черепно-мозговую травму, после чего его доставили в городскую больницу. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в городскую больницу Екатеринбурга, сообщает "КП Екатеринбург" со ссылкой на Уральскую транспортную. прокуратуру. В Свердловской области после случившегося планируется проверка соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Напомним, что 18 июня на железнодорожном полотне станции под Екатеринбургом обнаружено обезглавленное тело мужчины. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. Тело мужчины с отрезанной головой обнаружено на ж\д станции под Екатеринбургом

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