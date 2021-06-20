Сбитый поездом 26-летний уралец доставлен в городскую екатеринбургскую больницу

Сбитый поездом 26-летний уралец доставлен в городскую екатеринбургскую больницу
Сбитый поездом 26-летний уралец доставлен в городскую екатеринбургскую больницу
Сегодня, 15:38ПроисшествияФото: pixabay.com
Молодой человек пострадал в результате того, что грузовой поезд на скорости задел пострадавшего на станции Баженово неподалеку от Заречного 20 июня.

В результате 26-летний парень получил черепно-мозговую травму, после чего его доставили в городскую больницу.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в городскую больницу Екатеринбурга, сообщает "КП Екатеринбург" со ссылкой на Уральскую транспортную. прокуратуру.

В Свердловской области после случившегося планируется проверка соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, что 18 июня на железнодорожном полотне станции под Екатеринбургом обнаружено обезглавленное тело мужчины. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.

Сюжеты:
Екатеринбург
железная дорогапоездСвердловская железная дорога
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