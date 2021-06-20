Удар молнии оборвал провод и оставил жителей Арамиля без электричества

Как сообщили очевидцы для E1.RU, инцидент произошёл рядом с домом № 122 на улице Рабочая. Свидетели сняли удар молнии на видео, где видно как провода искрят на земле. К месту событий прибыли пожарные службы и сотрудники МЧС.
После удара молнии оборвало провод, он упал на землю и заискрился. Мы около 40 минут ждали электриков, чтобы они приехали и отключили электричество, сообщил автор видео.
На данный момент прибывшие электрики всё починили.
Напомним, что также предположительно из-за удара молнии возник пожар в заповеднике «Денежкин камень». Площадь, охваченная огнём, составила 50 га.