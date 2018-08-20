Проводник сорвал «стоп-кран» из-за опоздавшего пассажира на станции Серов
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16 августа 2018 года житель города Серов запрыгнул в уходящий поезд, за что его привлекли к административной ответственности.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
В дежурную часть линейного отдела полиции города Серов поступило заявление о том, что проводник поезда, следовавшего по маршруту «Приобье - Новороссийск», сорвал «стоп-кран».
Это было сделано с целью избежания травмы пассажира, вскочившего на подножку.
В штабе ЛО МВД России на станции Нижний Тагил сообщили, что правонарушителем оказался 36-летний гражданин Башкортостана. С ним провели профилактическую беседу и выписали штраф.
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