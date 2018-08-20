Проводник сорвал «стоп-кран» из-за опоздавшего пассажира на станции Серов

В дежурную часть линейного отдела полиции города Серов поступило заявление о том, что проводник поезда, следовавшего по маршруту «Приобье - Новороссийск», сорвал «стоп-кран».

Это было сделано с целью избежания травмы пассажира, вскочившего на подножку.