Житель Верхней Пышмы скончался в метрополитене Екатеринбурга
Сегодня, 09:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Очевидцы сообщили в редакцию Ура.ру о том, что на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге лежит труп. В столичном ГУ МВД информацию о смерти в подземке подтвердили.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл вечером 19 августа. Очевидцы рассказали, что на одной из скамеек станции лежит тело мужчины, накрытое простынёй, а рядом находятся сотрудники полиции. В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что смерть не является криминальной.
Мужчина ехал с товарищем, неожиданно он начал жаловаться на боль в области сердца. Вызвали скорую помощь, но медики оказались бессильны,рассказал Валерий Горелых, начальник пресс-службы областного полицейского главка.
Погибший оказался жителем Верхней Пышмы 1957 года рождения. Собранные по факту смерти материалы полицейские направили в Следственный комитет. Причину смерти установят после вскрытия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей