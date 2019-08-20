Житель Верхней Пышмы скончался в метрополитене Екатеринбурга

Инцидент произошёл вечером 19 августа. Очевидцы рассказали, что на одной из скамеек станции лежит тело мужчины, накрытое простынёй, а рядом находятся сотрудники полиции. В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что смерть не является криминальной.