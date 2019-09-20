Детей из Екатеринбурга на отдыхе в Турции облили горящим маслом
В турецком отеле несколько детей пострадали из-за ошибки повара — детей облили горящим маслом, пишет портал Е1.
Среди пострадавших есть дети из Екатеринбурга. Как рассказал отец пострадавших мальчиков — 3,5 и 10 лет — они находились в ресторане отеля там проходил финальный ужин перед отъездом. Повар показывал шоу, однако допустил ошибку, и горящее масло вылилось на детей.
Это был ад. Вы не представляете, как ребёнок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели,рассказали родители.
Один из мальчиков получил ожоги второй и третьей степени, у него повреждено 27% кожи. У второго ребенка повреждено 16% кожи. Отец рассказал, что в Турции мальчикам делают перевязки, кожа слазит вместе с бинтами, дети испытывают сильную боль, все время плачут.
В настоящий момент идут переговоры с туроператором о возможности транспортировки детей в Екатеринбург, где уже достигнута договоренность с больницами.
Больше всего отца пострадавших детей возмутило, что помощь непосредственно в момент инцидента детям оказывали иностранцы, а россияне наблюдали за происходящим со стороны, некоторые даже снимали страдания детей на видео.