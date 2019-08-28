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#300лет
12-летняя россиянка умерла в Турции после того, как ее руку засосало в трубу бассейна
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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12-летняя россиянка умерла в Турции после того, как ее руку засосало в трубу бассейна

Сегодня, 20:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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