12-летняя россиянка умерла в Турции после того, как ее руку засосало в трубу бассейна

Как рассказала пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, врачи пытались реанимировать ребенка, однако этого сделать не удалось. Также Каимова выразила надежду, что виновные в трагедии будут наказаны.

Несчастный случай произошел 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. Папа девочки нырнул, чтобы помочь ей, но не смог вытащить руку. Насос остановили, но вытащить руку смогли лишь с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.