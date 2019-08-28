12-летняя россиянка умерла в Турции после того, как ее руку засосало в трубу бассейна
Сегодня, 20:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Турции скончалась 12-летняя девочка, с которой произошел несчастный случай в бассейне одного из отелей, сообщает РИА «Новости».
Как рассказала пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, врачи пытались реанимировать ребенка, однако этого сделать не удалось. Также Каимова выразила надежду, что виновные в трагедии будут наказаны.
Несчастный случай произошел 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. Папа девочки нырнул, чтобы помочь ей, но не смог вытащить руку. Насос остановили, но вытащить руку смогли лишь с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.
На скорой ребенка доставили в больницу. Из Санкт-Петербурга в Турцию приехали врачи, чтобы помочь коллегам. Сообщается, что сотрудники отеля, которые вероятно могли быть виновны в произошедшем, были задержаны и отпущены под подписку о невыезде.
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