В Нижнем Тагиле несколько домов на ВМЗ остаются без отопления из-за аварии
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на улице Нижняя Черепанова произошла авария, из-за чего шесть жилых домов остались без отопления, рассказал 20 сентября глава Ленинского района Геннадий Мальцев на аппаратном совещании в администрации.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В выходные улицу Нижняя Черепанова перекроют и устранят последствия аварии. К концу выходных планируется подать отопление в оставшиеся дома, а после восстановить движение по улице.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал 16 числа. В этот день администрация города сообщила, что ЧП при запуске зафиксировано не было. По плану, все соцобекты будут снабжены теплом до 21 сентября.
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