В Нижнем Тагиле несколько домов на ВМЗ остаются без отопления из-за аварии

В выходные улицу Нижняя Черепанова перекроют и устранят последствия аварии. К концу выходных планируется подать отопление в оставшиеся дома, а после восстановить движение по улице.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал 16 числа. В этот день администрация города сообщила, что ЧП при запуске зафиксировано не было. По плану, все соцобекты будут снабжены теплом до 21 сентября.