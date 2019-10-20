В Нижнем Тагиле лжегазовики украли деньги у 73-летней пенсионерки

Пенсионерка проживает в доме по ул. Зари. 11 октября к ней домой пришли молодой человек и девушка. Они представились работниками газовой службы.

Девушка беседовала с пожилой женщиной, а мужчина обошел квартиру с осмотром. После их ухода, тагильчанка обнаружила, что у нее пропали деньги.

Пенсионерка не сразу обратилась в полицию, пояснив, что не хотела, чтобы родные узнали о случившемся. Ведь они даже не догадывались о наличии у нее такой суммы, рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Через неделю женщина все же обратилась в полицию.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемых, позвонить в дежурную часть ОП № 17 по телефону (3435)97-68-02, либо по телефону 02.