В Нижнем Тагиле лжегазовики украли деньги у 73-летней пенсионерки
В Нижнем Тагиле двое неизвестных пришли домой к 73-летней женщине и украли у нее деньги, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Пенсионерка проживает в доме по ул. Зари. 11 октября к ней домой пришли молодой человек и девушка. Они представились работниками газовой службы.
Девушка беседовала с пожилой женщиной, а мужчина обошел квартиру с осмотром. После их ухода, тагильчанка обнаружила, что у нее пропали деньги.
Пенсионерка не сразу обратилась в полицию, пояснив, что не хотела, чтобы родные узнали о случившемся. Ведь они даже не догадывались о наличии у нее такой суммы, рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Через неделю женщина все же обратилась в полицию.
Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемых, позвонить в дежурную часть ОП № 17 по телефону (3435)97-68-02, либо по телефону 02.
По словам пожилой женщины, подозреваемым 25-30 лет. Женщина ростом 170-175 сантиметров, худощавая с длинными темными волосами. Мужчина ростом около 180-190 сантиметров, худощавый, волосы светлые короткие.