В Нижнем Тагиле мать двоих детей отправили в колонию за кражу продуктов
Сегодня, 09:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жительница Нижнего Тагила приговорена к 10 месяцам колонии-поселения за кражу продуктов из магазина, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
За два дня 29-летняя жительница Нижнего Тагила трижды посещала один из магазинов города и вынесла оттуда 60 пачек кофе и 30 упаковок сливочного масла. Кроме того, горожанка вынесла еще 14 различных наименований товаров. Сумма ущерб составила 20 тысяч рублей. Момент совершения преступления попал на камеры наблюдения.
Тагильчанка осуждена по статье «Кража». Суд принял во внимание наличие у нее двоих несовершеннолетних детей, а также что она признала свою вину.
В настоящий момент полиция расследует еще несколько краж, в которых подозревается осужденная.
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