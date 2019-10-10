В Нижнем Тагиле мать двоих детей отправили в колонию за кражу продуктов

За два дня 29-летняя жительница Нижнего Тагила трижды посещала один из магазинов города и вынесла оттуда 60 пачек кофе и 30 упаковок сливочного масла. Кроме того, горожанка вынесла еще 14 различных наименований товаров. Сумма ущерб составила 20 тысяч рублей. Момент совершения преступления попал на камеры наблюдения.

Тагильчанка осуждена по статье «Кража». Суд принял во внимание наличие у нее двоих несовершеннолетних детей, а также что она признала свою вину.