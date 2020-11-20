Многочисленные травмы: в Нижнем Тагиле сбили женщину на пешеходном переходе

Многочисленные травмы: в Нижнем Тагиле сбили женщину на пешеходном переходе

Сегодня, 14:05ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
Сегодня утром в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе на улице Космонавтов, водитель допустил наезд на женщину-пешехода, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по улице Космонавтов с Выи на Красный Камень. У дома № 9 на пешеходном переходе он допустил наезд на женщину-пешехода 1965 года рождения.

В результате ДТП, пострадавшая была доставлена в ЦГБ Нижнего Тагила с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими травмами.

Установлено, что водитель имеет стаж вождения четыре года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. На момент аварии мужчина был трезвым.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение,сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Video:TagilCity.ru

Напомним, вчера вечером на остановке у Театра кукол водитель сбил мужчину, который выходил из трамвая. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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