Многочисленные травмы: в Нижнем Тагиле сбили женщину на пешеходном переходе

Сегодня утром в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе на улице Космонавтов, водитель допустил наезд на женщину-пешехода, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по улице Космонавтов с Выи на Красный Камень. У дома № 9 на пешеходном переходе он допустил наезд на женщину-пешехода 1965 года рождения. В результате ДТП, пострадавшая была доставлена в ЦГБ Нижнего Тагила с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими травмами. Установлено, что водитель имеет стаж вождения четыре года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. На момент аварии мужчина был трезвым. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение,сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Video: TagilCity.ru Напомним, вчера вечером на остановке у Театра кукол водитель сбил мужчину, который выходил из трамвая. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. В Нижнем Тагиле сбитый на проспекте Ленина пешеход скончался в больнице

