Многочисленные травмы: в Нижнем Тагиле сбили женщину на пешеходном переходе

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по улице Космонавтов с Выи на Красный Камень. У дома № 9 на пешеходном переходе он допустил наезд на женщину-пешехода 1965 года рождения.
В результате ДТП, пострадавшая была доставлена в ЦГБ Нижнего Тагила с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими травмами.
Установлено, что водитель имеет стаж вождения четыре года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. На момент аварии мужчина был трезвым.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.
Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение,сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, вчера вечером на остановке у Театра кукол водитель сбил мужчину, который выходил из трамвая. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.