Ночью в Нижнем Тагиле 14 пожарных тушили частный дом

Сообщение поступило на пульт оператора в 02.38, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 14 сотрудников МЧС. На площади 100 квадратных метров сгорела кровля и имущество частного дома.
Открытое горение было ликвидировано в 03.20. Проливка сгоревших конструкций завершилась в 05.21.
Напомним, накануне в Нижнем Тагиле за ночь сгорело два автомобиля. Огонь потушили за две минуты на площади два квадратных метра. В результате пожара повреждены салон и багажник иномарки, а также левое заднее крыло и багажник отечественного авто.