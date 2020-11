Ночью в Нижнем Тагиле 14 пожарных тушили частный дом

В районе Ключики Нижнего Тагила произошел пожар в частном доме.

Сообщение поступило на пульт оператора в 02.38, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 14 сотрудников МЧС. На площади 100 квадратных метров сгорела кровля и имущество частного дома. Открытое горение было ликвидировано в 03.20. Проливка сгоревших конструкций завершилась в 05.21. Напомним, накануне в Нижнем Тагиле за ночь сгорело два автомобиля. Огонь потушили за две минуты на площади два квадратных метра. В результате пожара повреждены салон и багажник иномарки, а также левое заднее крыло и багажник отечественного авто. В Нижнем Тагиле ночью сгорели две машины

