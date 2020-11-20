Ночью в Нижнем Тагиле 14 пожарных тушили частный дом

Ночью в Нижнем Тагиле 14 пожарных тушили частный дом

Сегодня, 09:46ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В районе Ключики Нижнего Тагила произошел пожар в частном доме.

Сообщение поступило на пульт оператора в 02.38, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 14 сотрудников МЧС. На площади 100 квадратных метров сгорела кровля и имущество частного дома.

Открытое горение было ликвидировано в 03.20. Проливка сгоревших конструкций завершилась в 05.21.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле за ночь сгорело два автомобиля. Огонь потушили за две минуты на площади два квадратных метра. В результате пожара повреждены салон и багажник иномарки, а также левое заднее крыло и багажник отечественного авто.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
пожары в Свердловской областиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы