В Нижнем Тагиле заключенный сломал нос инспектору

В Нижнем Тагиле заключенный сломал нос инспектору

Сегодня, 10:01ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле во время обыска в штрафном изоляторе ИК-13 один из заключенных сломал нос инспектору.

Досмотр камер проводили 9 ноября, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Осужденный в категорической форме отказался предоставлять личные вещи, на замечания не реагировал. Кроме того, он пригрозил нанести себе увечия обломком бритвенного лезвия.

Преступника пришлось скрутить. В ходе проверки камеры обнаружился металлический прут, длиной около 16 сантиметров.

В какой-то момент заключенный выбрал момент и ударил головой в лицо инспектора отдела безопасности. В результате чего у пострадавшего диагностировали перелом со смещением.

На мужчину заведено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия). Преступнику грозит до 12 лет.

Напомним, замначальника ИК-13 в Нижнем Тагиле был осужден за хищение масла на 150 тысяч рублей.

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