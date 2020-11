В Нижнем Тагиле заключенный сломал нос инспектору

В Нижнем Тагиле во время обыска в штрафном изоляторе ИК-13 один из заключенных сломал нос инспектору.

Досмотр камер проводили 9 ноября, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. Осужденный в категорической форме отказался предоставлять личные вещи, на замечания не реагировал. Кроме того, он пригрозил нанести себе увечия обломком бритвенного лезвия. Преступника пришлось скрутить. В ходе проверки камеры обнаружился металлический прут, длиной около 16 сантиметров. В какой-то момент заключенный выбрал момент и ударил головой в лицо инспектора отдела безопасности. В результате чего у пострадавшего диагностировали перелом со смещением. На мужчину заведено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия). Преступнику грозит до 12 лет. Напомним, замначальника ИК-13 в Нижнем Тагиле был осужден за хищение масла на 150 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле осудили замначальника ИК-13 за хищение масла на 150 тысяч рублей

