В Нижнем Тагиле заключенный сломал нос инспектору

Досмотр камер проводили 9 ноября, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Осужденный в категорической форме отказался предоставлять личные вещи, на замечания не реагировал. Кроме того, он пригрозил нанести себе увечия обломком бритвенного лезвия.
Преступника пришлось скрутить. В ходе проверки камеры обнаружился металлический прут, длиной около 16 сантиметров.
В какой-то момент заключенный выбрал момент и ударил головой в лицо инспектора отдела безопасности. В результате чего у пострадавшего диагностировали перелом со смещением.
На мужчину заведено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия). Преступнику грозит до 12 лет.
Напомним, замначальника ИК-13 в Нижнем Тагиле был осужден за хищение масла на 150 тысяч рублей.