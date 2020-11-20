В Свердловской области ищут пропавших на снегоходе рыбаков

В Свердловской области ищут пропавших на снегоходе рыбаков

Сегодня, 17:58ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Под Ивделем продолжают поиски двух мужчин, которые поехали на рыбалку на снегоходе и пропали, сообщает глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он сообщил, что 19 ноября в 20.20 в дежурную часть полиции Ивделя обратилась местная жительница. Он просила оказать помощь в розыске ее супруга, 1980 года рождения.

Женщина сообщила, что ее муж со своим другом 18 ноября утром уехали на рыбалку на снегоходе «Буран». Озеро Шемпат находится примерно в 90 километрах от поселка Пелым.

Для поисков задействованы сотрудники из ивдельского спасательного отряда, и полицейские. Группа уже находится на месте предполагаемого происшествия.

Накануне пропажи мужчинам предложили переночевать в таежной избушке, потому что на снегоходе не работала фара. По предварительным данным, рыбаки отказались и поехали домой.

Сегодня утром были обнаружены следы «Бурана», которые вели в полынью на реке. Возможно, что возвращавшиеся в темноте мужчины съехали на тонкий лед.

Для подтверждения или опровержения этой версии сотрудники полиции вызвали в тайгу к месту ЧП водолазов из Екатеринбурга,сообщил Горелых.

Напомним, в Свердловской области с начала октября пять человек провалились под лед.

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