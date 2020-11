В Свердловской области ищут пропавших на снегоходе рыбаков

Под Ивделем продолжают поиски двух мужчин, которые поехали на рыбалку на снегоходе и пропали, сообщает глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он сообщил, что 19 ноября в 20.20 в дежурную часть полиции Ивделя обратилась местная жительница. Он просила оказать помощь в розыске ее супруга, 1980 года рождения. Женщина сообщила, что ее муж со своим другом 18 ноября утром уехали на рыбалку на снегоходе «Буран». Озеро Шемпат находится примерно в 90 километрах от поселка Пелым. Для поисков задействованы сотрудники из ивдельского спасательного отряда, и полицейские. Группа уже находится на месте предполагаемого происшествия. Накануне пропажи мужчинам предложили переночевать в таежной избушке, потому что на снегоходе не работала фара. По предварительным данным, рыбаки отказались и поехали домой. Сегодня утром были обнаружены следы «Бурана», которые вели в полынью на реке. Возможно, что возвращавшиеся в темноте мужчины съехали на тонкий лед. Для подтверждения или опровержения этой версии сотрудники полиции вызвали в тайгу к месту ЧП водолазов из Екатеринбурга,сообщил Горелых. Напомним, в Свердловской области с начала октября пять человек провалились под лед. С начала октября в Свердловской области пять человек провалились под лед

