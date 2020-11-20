В Свердловской области ищут пропавших на снегоходе рыбаков

Он сообщил, что 19 ноября в 20.20 в дежурную часть полиции Ивделя обратилась местная жительница. Он просила оказать помощь в розыске ее супруга, 1980 года рождения.
Женщина сообщила, что ее муж со своим другом 18 ноября утром уехали на рыбалку на снегоходе «Буран». Озеро Шемпат находится примерно в 90 километрах от поселка Пелым.
Для поисков задействованы сотрудники из ивдельского спасательного отряда, и полицейские. Группа уже находится на месте предполагаемого происшествия.
Накануне пропажи мужчинам предложили переночевать в таежной избушке, потому что на снегоходе не работала фара. По предварительным данным, рыбаки отказались и поехали домой.
Сегодня утром были обнаружены следы «Бурана», которые вели в полынью на реке. Возможно, что возвращавшиеся в темноте мужчины съехали на тонкий лед.
Для подтверждения или опровержения этой версии сотрудники полиции вызвали в тайгу к месту ЧП водолазов из Екатеринбурга,сообщил Горелых.
Напомним, в Свердловской области с начала октября пять человек провалились под лед.