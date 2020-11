С начала октября в Свердловской области пять человек провалились под лед

В Свердловской области проходит месячник безопасности на водоёмах. Спасатели разъясняют жителям об опасности тонкого льда, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники ведомства отмечают, что с начала октября уже пять человек провалились под неокрепший лед и напоминают о соблюдении мер безопасности. На ледовое покрытие следует выходить, если его толщина составляет не мене 10 сантиментов. Рыбакам советуют надевать спасательные жилеты и специальную одежду. Напоминается о необходимости проводить профилактические беседы с детьми. Напомним, 4 ноября в Свердловской области, в поселке Бисерть, школьник провалился под лед. Его вытащили из водоема подоспевшие сотрудники МЧС. На Урале 13-летний подросток провалился под лед

