С начала октября в Свердловской области пять человек провалились под лед

Сотрудники ведомства отмечают, что с начала октября уже пять человек провалились под неокрепший лед и напоминают о соблюдении мер безопасности.
На ледовое покрытие следует выходить, если его толщина составляет не мене 10 сантиментов. Рыбакам советуют надевать спасательные жилеты и специальную одежду. Напоминается о необходимости проводить профилактические беседы с детьми.
Напомним, 4 ноября в Свердловской области, в поселке Бисерть, школьник провалился под лед. Его вытащили из водоема подоспевшие сотрудники МЧС.