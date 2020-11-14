С начала октября в Свердловской области пять человек провалились под лед

С начала октября в Свердловской области пять человек провалились под лед

Сегодня, 17:24ОбществоPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области проходит месячник безопасности на водоёмах. Спасатели разъясняют жителям об опасности тонкого льда, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники ведомства отмечают, что с начала октября уже пять человек провалились под неокрепший лед и напоминают о соблюдении мер безопасности.

На ледовое покрытие следует выходить, если его толщина составляет не мене 10 сантиментов. Рыбакам советуют надевать спасательные жилеты и специальную одежду. Напоминается о необходимости проводить профилактические беседы с детьми.

Напомним, 4 ноября в Свердловской области, в поселке Бисерть, школьник провалился под лед. Его вытащили из водоема подоспевшие сотрудники МЧС.

Related news:
МЧСпредупреждениелед
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы