Тагильчанин чудом остался жив после пожара в одной из квартир в центре города

Сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир пятиэтажки на Пархоменко в Нижнем Тагиле. Полураздетого мужчину эвакуировали по автолестнице из объятой пламенем квартиры.

Сообщение о возгорании в Нижнем Тагиле поступило на пульт диспетчера в 12 часов 42 минуты 20 ноября. Как сообщили в ОНД МЧС по Свердловской области, огонь охватил квартиру на 5 этаже пятиэтажки на улице Пархоменко. Приехавшие на место спасатели вывели из пылающего жилища полураздетого мужчину. Еще троих человек с масками на лицах и десять без спецсредств удалось эвакуировать по лестничным маршам. Спустя 25 минут огонь был потушен. Напомним, рядом с автозаправкой в Екатеринбурге 20 ноября загорелся автосервис. Автосервис загорелся рядом с заправкой в Екатеринбурге

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