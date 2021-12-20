Грабитель магазинов задержан в Нижнем Тагиле

Грабитель магазинов задержан в Нижнем Тагиле
Грабитель магазинов задержан в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:26ПроисшествияФото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Стражи правопорядка задержали в Нижнем Тагиле подозреваемого в разбойных нападениях на торговые точки.

Сообщения о нападениях поступили вечером 18 декабря из магазина одежды и продуктового магазина на улицах Вязовская и Красноармейская. В первом случае злоумышленник потребовал у продавца деньги, угрожая той ножом, но девушка успела нажать тревожную кнопку, после чего мужчина быстро ретировался с места происшествия. Менее чем через час злоумышленник напал уже на продавца продуктового магазина. Зайдя за прилавок и угрожая женщине ножом, силой подвел работницу магазина к кассе, забрал оттуда деньги и скрылся.

Поймать злоумышленника в медицинской маске помогли записи камер видеонаблюдения. После изучения записей камер системы «Безопасный город» сотрудники правоохранительных органов обнаружили, как некоторое время спустя нападение подозреваемый входит во двор дома № 25 на Первомайской. Увидев похожего на подозреваемого мужчину, идущего с пакетами с едой, полицейские задержали его и провели обыск в квартире. Там они нашли нож, одежду, бывшую на преступнике во время нападений, и другие улики.

В данный момент ранее не судимый мужчина помещен в изолятор. Ведется следствие, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

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Нижний Тагил
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