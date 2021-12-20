Грабитель магазинов задержан в Нижнем Тагиле

Сообщения о нападениях поступили вечером 18 декабря из магазина одежды и продуктового магазина на улицах Вязовская и Красноармейская. В первом случае злоумышленник потребовал у продавца деньги, угрожая той ножом, но девушка успела нажать тревожную кнопку, после чего мужчина быстро ретировался с места происшествия. Менее чем через час злоумышленник напал уже на продавца продуктового магазина. Зайдя за прилавок и угрожая женщине ножом, силой подвел работницу магазина к кассе, забрал оттуда деньги и скрылся.